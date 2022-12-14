Специалист по интернет продвижению
Опыт работы:
О себе
Экономист по образованию, маркетолог по призванию.
Веду и консультирую проекты от 200 до 300 000 посещений за сутки
Многие сам создавал с 0, некоторые чинил и оптимизировал.
Разрабатываю независимую концепцию продвижения.
Знаком не по наслышке с работающим ( не книжным) юзабилити, A/B тестированием.
PHP, HTML/HTML5, CSS/CSS5.
Искренно и всем сердцем люблю своих клиентов
PS.
Конкурентам!
проведу отличный SEO Аудит.
Дам рекомендации по рекламе.
Готов помочь, за огромный + к карме.
Действие аккаунта приостановлено!
Контекстная реклама
нет отзывов
$15/час
от $270от 18 часов
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$15/час
от $270от 18 часов
нет рейтинга