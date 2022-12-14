Специалист по интернет продвижению

Опыт работы:

О себе

Экономист по образованию, маркетолог по призванию.

Веду и консультирую проекты от 200 до 300 000 посещений за сутки

Многие сам создавал с 0, некоторые чинил и оптимизировал.

Разрабатываю независимую концепцию продвижения.

Знаком не по наслышке с работающим ( не книжным) юзабилити, A/B тестированием.

PHP, HTML/HTML5, CSS/CSS5.

Искренно и всем сердцем люблю своих клиентов

PS.

Конкурентам!

проведу отличный SEO Аудит.

Дам рекомендации по рекламе.

Готов помочь, за огромный + к карме.