andrey_nosov

Нужно качественно сверстать большой сайт. Без back-enda, только верстка. Нужен профессионал с хорошим портфолио. Присылайте портфолио в личку, в ответ пришлю дизайн на просчет.
Занимаюсь разработкой сайтов на платформе TIlda, по вашему прототипу, или с нуля (тогда потребуется созвон в скайп и обсуждение прототипа). Могу сделать практически любую функциональность: формы регистрации, интернет-магазин, калькуляторы стоимости и прочее. Все сайты адаптированы под все типы экранов, также делаю SEO-оптимизацию, подключаю метрики и ретаргетинг. Стоимость сайта - от 1000 руб.
Так же занимаюсь разработкой сайтов на Wordpress c нуля и внесением правок.
- HTML-верстка30 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна качественная верстка сайта, около 50 страниц. Новичкам не подойдет, т.к. объем достаточно большой, нужно сделать качественно с минимумом доработок. Присылайте свои портфолио, какой опыт работы. В ответ пришлю ссылку на дизайн для оценки объемов и сроков.HTML-верстканет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно делать скринкасты, съемка с экрана телефона. У кого есть опыт - кидайте ссылки на работы в личку.Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
- настроить парсинг новостей из гугл новости по определёной теме - подредактировать дизайн шаблона - установить галерею-карусель на главной - настроить мультиязычность важна оперативность - дедалйн завтра в 16 00Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад