andrey_nosov

Андрей andrey_nosov

 
35 летРоссия/Нижний Новгород
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Делаю современные адаптивные лэндинги и сайты на платформе Tilda, если более сложные проекты - Wordpress

Занимаюсь разработкой сайтов на платформе TIlda, по вашему прототипу, или с нуля (тогда потребуется созвон в скайп и обсуждение прототипа). Могу сделать практически любую функциональность: формы регистрации, интернет-магазин, калькуляторы стоимости и прочее. Все сайты адаптированы под все типы экранов, также делаю SEO-оптимизацию, подключаю метрики и ретаргетинг. Стоимость сайта - от 1000 руб. 

Так же занимаюсь разработкой сайтов на Wordpress c нуля и внесением правок.

WordPressСайт на WordPressTildaSEO-оптимизация

  • Сверстать сайт. Около 50 страниц

    Нужно качественно сверстать большой сайт. Без back-enda, только верстка. Нужен профессионал с хорошим портфолио.  Присылайте портфолио в личку, в ответ пришлю дизайн на просчет.

    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка сайта по макету

    Нужна качественная верстка сайта, около 50 страниц. Новичкам не подойдет, т.к. объем достаточно большой, нужно сделать качественно с минимумом доработок.  Присылайте свои портфолио, какой опыт работы. В ответ пришлю ссылку на дизайн для оценки объемов и сроков.

    Верстка сайта
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать сайт на Wordpress

    $100

    - настроить парсинг новостей из гугл новости по определёной теме - подредактировать дизайн шаблона - установить галерею-карусель на главной - настроить мультиязычность важна оперативность - дедалйн завтра в 16 00

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад