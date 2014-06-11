andrey_nosov

Делаю современные адаптивные лэндинги и сайты на платформе Tilda, если более сложные проекты - Wordpress

Занимаюсь разработкой сайтов на платформе TIlda, по вашему прототипу, или с нуля (тогда потребуется созвон в скайп и обсуждение прототипа). Могу сделать практически любую функциональность: формы регистрации, интернет-магазин, калькуляторы стоимости и прочее. Все сайты адаптированы под все типы экранов, также делаю SEO-оптимизацию, подключаю метрики и ретаргетинг. Стоимость сайта - от 1000 руб.

Так же занимаюсь разработкой сайтов на Wordpress c нуля и внесением правок.