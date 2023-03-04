Привет!
Меня зовут Андрей, я UI/UX дизайнер. Я уверен, что главная задача дизайна — подчеркнуть индивидуальность и повысить конверсию ресурса.
Чем могу вам помочь:
дизайн интернет-магазина
разработка прототипа
дизайн лендинга
адаптивный дизайн
дизайн баннеров
Инструменты:
Figma — разработка макета, интерактивного (анимированного) прототипа, адаптивов под разные устройства.
Photoshop — цветокоррекция, вырезание объекта любой сложности и замена фона, ретушь.
Tilda- дизайн, анимация, адаптивы под разные устройства.
Работаю по предоплате 30%
В случае если дизайн не понравится даже после внесенных правок (ну не сработались - всякое бывает) - верну предоплату.
Правки бесплатные!
Все исправлю без проблем.
Мое портфолио: Behance
Всегда на связи и готов обсудить детали проекта!
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E-mail: [email protected]
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