andrey_smolich

Андрей Смолич andrey_smolich

 
28 летБеларусь/Витебск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Создаю стильный и удобный дизайн для продвижения вашего бренда!

Привет!

Меня зовут Андрей, я UI/UX дизайнер. Я уверен, что главная задача дизайна — подчеркнуть индивидуальность и повысить конверсию ресурса.

Чем могу вам помочь:

  • дизайн интернет-магазина

  • разработка прототипа

  • дизайн лендинга

  • адаптивный дизайн

  • дизайн баннеров

Инструменты:

Figma — разработка макета, интерактивного (анимированного) прототипа, адаптивов под разные устройства.

Photoshop — цветокоррекция, вырезание объекта любой сложности и замена фона, ретушь.

Tilda- дизайн, анимация, адаптивы под разные устройства.

Работаю по предоплате 30%

В случае если дизайн не понравится даже после внесенных правок (ну не сработались - всякое бывает) - верну предоплату.

Правки бесплатные!

Все исправлю без проблем.

Мое портфолио: Behance

Всегда на связи и готов обсудить детали проекта!

Telegram

E-mail: [email protected]

Дизайн лендингаFigmaTildaPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
20%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_15901543130185
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$50
10 баллов
10 месяцев назад
Создать дизайн лендинг в фигме
Очень ответственный исполнитель, сделал все в срок, и учел все мои пожелания! И человек приятный.
Хороший заказчик! Коммуникация на высшем уровне, предоставил четкое ТЗ и всегда был на связи. Всем рекомендую!
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