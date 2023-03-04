Создаю стильный и удобный дизайн для продвижения вашего бренда!

Привет!

Меня зовут Андрей, я UI/UX дизайнер. Я уверен, что главная задача дизайна — подчеркнуть индивидуальность и повысить конверсию ресурса.

Чем могу вам помочь:

дизайн интернет-магазина

разработка прототипа

дизайн лендинга

адаптивный дизайн

дизайн баннеров

Инструменты:

Figma — разработка макета, интерактивного (анимированного) прототипа, адаптивов под разные устройства.

Photoshop — цветокоррекция, вырезание объекта любой сложности и замена фона, ретушь.

Tilda- дизайн, анимация, адаптивы под разные устройства.

Работаю по предоплате 30%

В случае если дизайн не понравится даже после внесенных правок (ну не сработались - всякое бывает) - верну предоплату.

Правки бесплатные!

Все исправлю без проблем.

Мое портфолио: Behance

Всегда на связи и готов обсудить детали проекта!