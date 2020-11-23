andreysocolov555

Андрей andreysocolov555

 
42 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайнер соц сетей. Веб дизайнер. Креативы, оформление постов, дизайн сайтов.
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Отзывы заказчиков

vasjaleff
Василий 
44 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
4 года назад
Сделать динамические баннеры
Понравилось работать с Андреем. Всегда был на связи. Его предложения - сразу были целевыми. Нужно было внести пару правок - сразу вносил и показывал результат. Планирую и дальше работать с Андреем.
Очень четкий заказчик. Готов к продолжению сотрудничествп
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