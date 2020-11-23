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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
4 года назад
Понравилось работать с Андреем. Всегда был на связи. Его предложения - сразу были целевыми. Нужно было внести пару правок - сразу вносил и показывал результат. Планирую и дальше работать с Андреем.
Ответный отзыв
Очень четкий заказчик. Готов к продолжению сотрудничествп