andry_ok

Андрей Оконешников andry_ok

 
49 летРоссия/Абакан
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

В настоящий момент:

- Python (последние 7 лет) (бизнес приложения, парсеры/ граберы - более 50 сайтов (рекомендации) )

- Django, Django CMS 2

- Plone

- wxWidget

- ORM: SQLAlchemy, SQLObject

- DB: PostresSql, SQLite, OZDB, MySQL, Firebird, Oracle

Опыт: C/C++, Zope, Java, JQuery, Ajax, Delphi, Clipper

Образование: Физический факультет Новосибирского гос. университета (1991-1996); аспирантура (1997-2000) по информационной специальности;

Дополнительно: Нейронные сети, генетические алгоритмы, системы метоописаний объектов, ООБД,

системы индикативного мониторинга.

Резюме: http://krasnoyarsk.hh.ru/resume/528f059aff0099865b0039ed1f

PythonMySQLOracleDelphijQueryAjaxDjangoSQLite
Портфолио
Отзывы заказчиков
olpa
Олег 
46 летГермания
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$400
10 баллов
16 лет назад
WxPython, установщик скрипта на сервере
Проект был сделан без проблем и с учётом всех договорённостей. Продолжаем сотрудничество.
os
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
17 лет назад
Кодинг алгоритма
Отличная работа. Чистый и понятный код с хорошим оформлением. Все пожелания были реализованы. Спасибо за работу!
Прикладное ПО
2 отзыва
от $1200
от 30 дней
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $1200
от 30 дней
нет рейтинга