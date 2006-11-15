В настоящий момент:
- Python (последние 7 лет) (бизнес приложения, парсеры/ граберы - более 50 сайтов (рекомендации) )
- Django, Django CMS 2
- Plone
- wxWidget
- ORM: SQLAlchemy, SQLObject
- DB: PostresSql, SQLite, OZDB, MySQL, Firebird, Oracle
Опыт: C/C++, Zope, Java, JQuery, Ajax, Delphi, Clipper
Образование: Физический факультет Новосибирского гос. университета (1991-1996); аспирантура (1997-2000) по информационной специальности;
Дополнительно: Нейронные сети, генетические алгоритмы, системы метоописаний объектов, ООБД,
системы индикативного мониторинга.
Резюме: http://krasnoyarsk.hh.ru/resume/528f059aff0099865b0039ed1f
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Инф. система ведения регистра нормативных актов104 просмотра
Отзывы заказчиков
$400
10 баллов
16 лет назад
Проект был сделан без проблем и с учётом всех договорённостей. Продолжаем сотрудничество.
$200
10 баллов
17 лет назад
Отличная работа. Чистый и понятный код с хорошим оформлением. Все пожелания были реализованы. Спасибо за работу!
Прикладное ПО
2 отзыва
от $1200
от 30 дней
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $1200
от 30 дней
нет рейтинга