anette2904

Анна anette2904

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Резюме Абрамова Анна ВикторовнаДата рождения: 29.04.1992Адрес проживания:  г.Улан-Удэ Цель: получение работы рерайтера или копирайтера напостоянной основеОжидаемый уровень заработной платы:рерайтинг – 40руб. за 1000символовкопирайтинг – 60 руб. за1000 символовкоррекция текста – 30 руб.за 1000 символовПрофессиональнаядеятельность:Продолжительноевремя работаю копирайтером на различных биржах:Опыт работы:1 годОбразование:ВСГУТУ, специальность«Социальная работа»Специалист по социальнойработеПрофессиональные навыки:степень владения ПК:  опытный пользовательзнание иностранных языков: английский, хорошофранцузский хорошоЛичные качества:·       ответственность·       пунктуальность·       грамотность·       универсальность·       коммуникабельностьДополнительная информация (указывается по меренеобходимости):-семейное положение - замужем, наличие детей-1;-имею водительское удостоверение;-имеюзагранпаспорт- готовак ненормированному рабочему графику;-вредных привычек не имею;- хобби– спорт, вязание.

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