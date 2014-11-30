angelinafff

Редактор, корректор

Образование:

Cентябрь 2009 – июнь 2014 – Волгоградский государственный университет; специальность «Издательское дело и редактирование»; квалификация «Специалист книжного дела».

Октябрь 2014 – июнь 2017 – Волгоградский социально-педагогический университет; аспирантура по специальности 10.02.20 «Сравнительное и сопоставительное языкознание».

Опыт работы:

В настоящее время – корректор в издательстве «Панорама» Альянса «Югполиграфиздат», и.о. менеджера издательства «Панорама». Принимала участие в реализации проектов:

Единый день голосования 14 сентября 2014 года: сборник нормативно-правовых актов / Избират. комис. Волгогр. обл. – Волгоград: Панорама, 2014. – 328 с. (Корректор).

Доклад о деятельности уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области в 2013 году. – Волгоград: Панорама, 2014. – 96 с. (Корректор и ответственная за выпуск).

Готовятся к выходу:

Все юристы. Кто есть кто в Волгоградской области: справочник / Рекламное агентство «BTLine». – Волгоград: Панорама, 2014. – 320 [?] c. (Ответственная за выпуск, технический редактор, корректор).

Казачья сторона: альманах / МБУК ГДК «Юность» г. Суровикино. – Волгоград: Панорама, 2014. – 200 [?] с. (Корректор, ответственная за выпуск).