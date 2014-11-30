angelinafff

Ангелина Франтасова angelinafff

 
31 годРоссия/Волгоград
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Редактор, корректор

Образование:

Cентябрь 2009 – июнь 2014 – Волгоградский государственный университет; специальность «Издательское дело и редактирование»; квалификация «Специалист книжного дела».

Октябрь 2014 – июнь 2017 – Волгоградский социально-педагогический университет; аспирантура по специальности 10.02.20 «Сравнительное и сопоставительное языкознание».

Опыт работы:

В настоящее время – корректор в издательстве «Панорама» Альянса «Югполиграфиздат», и.о. менеджера издательства «Панорама». Принимала участие в реализации проектов:

    Сквозь камень и бетон: поэт. сборник / А. Кураев [и др.]. – Волгоград: Панорама, 2014. – 484 с. (Корректор).

    Единый день голосования 14 сентября 2014 года: сборник нормативно-правовых актов / Избират. комис. Волгогр. обл. – Волгоград: Панорама, 2014. – 328 с. (Корректор).

    Доклад о деятельности уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области в 2013 году. – Волгоград: Панорама, 2014. – 96 с. (Корректор и ответственная за выпуск).

    Готовятся к выходу:

    Все юристы. Кто есть кто в Волгоградской области: справочник / Рекламное агентство «BTLine». – Волгоград: Панорама, 2014. – 320 [?] c. (Ответственная за выпуск, технический редактор, корректор).

    Казачья сторона: альманах / МБУК ГДК «Юность» г. Суровикино. – Волгоград: Панорама, 2014. – 200 [?] с. (Корректор, ответственная за выпуск).

12 декабря 2013 – 9 января 2014 – практика в редакционно-издательском отделе ВА МВД; редактор; редакторская и корректорская подготовка сборника тезисов докладов конференции «Межрегиональная конференция в рамках недели науки»;

12 августа – 30 августа 2013 – практика в ООО «Издательство “Учитель”»; редактор-корректор; редакторская и корректорская подготовка пособия «Проблемно-ценностное общение в 9–11 кл.: программа, планирование, конспекты занятий» (автор: Г.П. Филиппова);

28 июня–18 июля 2012 – практика в ООО «Волгоградское научное издательство»; редактор; редакторская и корректорская подготовка учебно-методического пособия «История массовых праздников. Часть 1. Ранние цивилизации. Античность. Средневековье».

28 июня–28 июля 2010 практика в Волгоградском государственном университете; составление библиографических описаний книг, каталожных карточек; верстка авторефератов в системе Adobe InDesign.

Дополнительные курсы:

13 мая–2 июля 2013 – обучение в Волгоградской школе блогеров; навыки ведения блогов и продвижения в социальных сетях, основы SMM.

InDesign

  • Перевод научного текста по филологии с английского

    $50

    Требуется подобрать книгу по филологии на английском языке (любую, желательно, чтобы имелась копия в pdf), вышедшую не позднее 2000 года. Автор -- носитель языка, минимальный объем 250-300 страниц. И выполнить качественный перевод. Крайний срок сдачи ...

    Переводы23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод аннотации научной статьи

    Нужно перевести заголовок, аннотацию и ключевые слова научной статьи для публикации в научном сборнике. Объем небольшой -- 2 абзаца. Но и сделать нужно быстро -- вс 29.11 в 12.00 -- крайний срок. А тексте есть ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад