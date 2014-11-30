angelinafff

Требуется подобрать книгу по филологии на английском языке (любую, желательно, чтобы имелась копия в pdf), вышедшую не позднее 2000 года. Автор -- носитель языка, минимальный объем 250-300 страниц. И выполнить качественный перевод. Крайний срок сдачи ...
Ангелина Франтасова angelinafffangelinafff
Образование:
Cентябрь 2009 – июнь 2014 – Волгоградский государственный университет; специальность «Издательское дело и редактирование»; квалификация «Специалист книжного дела».
Октябрь 2014 – июнь 2017 – Волгоградский социально-педагогический университет; аспирантура по специальности 10.02.20 «Сравнительное и сопоставительное языкознание».
Опыт работы:
В настоящее время – корректор в издательстве «Панорама» Альянса «Югполиграфиздат», и.о. менеджера издательства «Панорама». Принимала участие в реализации проектов:
- Сквозь камень и бетон: поэт. сборник / А. Кураев [и др.]. – Волгоград: Панорама, 2014. – 484 с. (Корректор).
Единый день голосования 14 сентября 2014 года: сборник нормативно-правовых актов / Избират. комис. Волгогр. обл. – Волгоград: Панорама, 2014. – 328 с. (Корректор).
Доклад о деятельности уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области в 2013 году. – Волгоград: Панорама, 2014. – 96 с. (Корректор и ответственная за выпуск).
Готовятся к выходу:
Все юристы. Кто есть кто в Волгоградской области: справочник / Рекламное агентство «BTLine». – Волгоград: Панорама, 2014. – 320 [?] c. (Ответственная за выпуск, технический редактор, корректор).
Казачья сторона: альманах / МБУК ГДК «Юность» г. Суровикино. – Волгоград: Панорама, 2014. – 200 [?] с. (Корректор, ответственная за выпуск).
12 августа – 30 августа 2013 – практика в ООО «Издательство “Учитель”»; редактор-корректор; редакторская и корректорская подготовка пособия «Проблемно-ценностное общение в 9–11 кл.: программа, планирование, конспекты занятий» (автор: Г.П. Филиппова);
28 июня–18 июля 2012 – практика в ООО «Волгоградское научное издательство»; редактор; редакторская и корректорская подготовка учебно-методического пособия «История массовых праздников. Часть 1. Ранние цивилизации. Античность. Средневековье».
28 июня–28 июля 2010 – практика в Волгоградском государственном университете; составление библиографических описаний книг, каталожных карточек; верстка авторефератов в системе Adobe InDesign.
Дополнительные курсы:
13 мая–2 июля 2013 – обучение в Волгоградской школе блогеров; навыки ведения блогов и продвижения в социальных сетях, основы SMM.
- $50Переводы23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно перевести заголовок, аннотацию и ключевые слова научной статьи для публикации в научном сборнике. Объем небольшой -- 2 абзаца. Но и сделать нужно быстро -- вс 29.11 в 12.00 -- крайний срок. А тексте есть ...Переводы6 заявокЗакрыт9 лет назад