angkhaustova

Анжелика angkhaustova

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

poryadok2017
Белояръ 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$400
10 баллов
7 лет назад
Спарсить команды с betcity.ru
PHP
Отличная реализация!
Уже не первый раз работаю с Белояром! Все как всегда отлично!
Ответный отзыв
webjs
44 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
5 отзывов(-1)
$6
10 баллов
7 лет назад
Поиск по базе и внесение изменений в значение одного поля
Быстро, качественно, + исправила мои косяки при установке скрипта. Рекомендую.
Второй заказ, логическое продолжение первого. Здорово, что его доверили снова мне. Все так же прошло очень хорошо. С вами приятно сотрудничать! :)
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andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
7 лет назад
JS и верстка меню для php шаблонизатора.
JavaScriptPHP
Анжелика отлично справилась с работой! Надеюсь будем сотрудничать еще, рекомендую!
Работа с Дмитрием прошла хорошо. Он сумел все грамотно и понятно объяснить, поэтому выполнять заказ было одно удовольствие. Рекомендую! И спасибо!
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webjs
44 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
5 отзывов(-1)
$6
10 баллов
7 лет назад
Поиск по БД sql и вывод на сайте
AJAXMODXPHPSQL
Отличный специалист, сделала все за пару часов, внесла дополнительные правки, приятная в общении, надеюсь на дальнейшее сотрудничеств, всем рекомендую )
Отличный заказчик! Терпеливый и готовый к сотрудничеству. Однозначно рекомендую :)
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poryadok2017
Белояръ 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Нужно преображение формы: html, js. Возможно от женщины.
AJAXHTMLJavaScriptPHP
Здоровская мадам-программист!) Легка на общение, развернула окружение под наш немаленький проект. Не побоялась git, баз данных. :) С первых дней занялась оформлением сайта html, js, скоро подойдёт черед и php, коли будет не против. :) Но то уже иной формат общения. :) Результат хорош! :) Всем землянам привет и благ!)
С Белояром было приятно работать! Постановка задачи на высоте. Заказчик общительный и всегда на связи :) Спасибо!
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