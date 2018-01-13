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Отзывы заказчиков
$400
10 баллов
7 лет назад
PHP
Отличная реализация!
Ответный отзыв
Уже не первый раз работаю с Белояром! Все как всегда отлично!
$6
10 баллов
7 лет назад
Быстро, качественно, + исправила мои косяки при установке скрипта. Рекомендую.
Ответный отзыв
Второй заказ, логическое продолжение первого. Здорово, что его доверили снова мне. Все так же прошло очень хорошо. С вами приятно сотрудничать! :)
$10
10 баллов
7 лет назад
JavaScriptPHP
Анжелика отлично справилась с работой! Надеюсь будем сотрудничать еще, рекомендую!
Ответный отзыв
Работа с Дмитрием прошла хорошо. Он сумел все грамотно и понятно объяснить, поэтому выполнять заказ было одно удовольствие. Рекомендую! И спасибо!
$6
10 баллов
7 лет назад
AJAXMODXPHPSQL
Отличный специалист, сделала все за пару часов, внесла дополнительные правки, приятная в общении, надеюсь на дальнейшее сотрудничеств, всем рекомендую )
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Терпеливый и готовый к сотрудничеству. Однозначно рекомендую :)
$30
10 баллов
7 лет назад
AJAXHTMLJavaScriptPHP
Здоровская мадам-программист!) Легка на общение, развернула окружение под наш немаленький проект. Не побоялась git, баз данных. :) С первых дней занялась оформлением сайта html, js, скоро подойдёт черед и php, коли будет не против. :) Но то уже иной формат общения. :) Результат хорош! :) Всем землянам привет и благ!)
Ответный отзыв
С Белояром было приятно работать! Постановка задачи на высоте. Заказчик общительный и всегда на связи :) Спасибо!