Здоровская мадам-программист!) Легка на общение, развернула окружение под наш немаленький проект. Не побоялась git, баз данных. :) С первых дней занялась оформлением сайта html, js, скоро подойдёт черед и php, коли будет не против. :) Но то уже иной формат общения. :) Результат хорош! :) Всем землянам привет и благ!)