Бот уже готов, нужно просто переписать на API бинанс. Подробности отправлю по запросу в лс.
📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!
Телеграм:
@AndreyKrajewski
В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!
Опыт:
Senior Full-Stack разработчик в течение последних 5 лет, в крупной IT компании.🔥
Степень магистра в области компьютерных наук.🔥
💬 Веду ютуб канал где обучаю программированию с нуля, успешно обучил 30 программистов.
За 5 лет я приобрел обширный опыт в разработке веб-приложений с нуля, так же опыт с любыми CMS и масштабируемыми и эффективными приложенями на Python,JS,PHP создании RESTful API и интеграции с различными сторонними сервисами. Я также работал над проектами, связанными с обработкой, анализом и визуализацией данных.
Мои навыки:
Работа с технологиями Front-end и Back-end, такими как HTML, CSS и JavaScript, PHP
Опыт использования баз данных, таких как MySQL, MongoDB и PostgreSQL.
Глубокое понимание языка Python и его библиотек, фреймворков и инструментов.
Опыт работы с веб-фреймворками, такими как Flask, Django и Pyramid.
Опыт использования систем контроля версий, таких как Git.
В дополнение к моим техническим навыкам, я командный игрок, ценящий сотрудничество и коммуникацию. У меня есть опыт работы в Agile-средах разработки, и я чувствую себя комфортно работая в быстром и динамичном окружении.
Оплата:
Криптовалюта
Банковская карта (мультивалютка)
PayPal
QIWI
Готов рассмотреть любой способ оплаты
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