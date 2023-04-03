📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!

Телеграм:

@AndreyKrajewski

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

Опыт:

Senior Full-Stack разработчик в течение последних 5 лет, в крупной IT компании.🔥

Степень магистра в области компьютерных наук.🔥

💬 Веду ютуб канал где обучаю программированию с нуля, успешно обучил 30 программистов.

За 5 лет я приобрел обширный опыт в разработке веб-приложений с нуля, так же опыт с любыми CMS и масштабируемыми и эффективными приложенями на Python,JS,PHP создании RESTful API и интеграции с различными сторонними сервисами. Я также работал над проектами, связанными с обработкой, анализом и визуализацией данных.

Мои навыки:

Работа с технологиями Front-end и Back-end, такими как HTML, CSS и JavaScript, PHP Опыт использования баз данных, таких как MySQL, MongoDB и PostgreSQL. Глубокое понимание языка Python и его библиотек, фреймворков и инструментов. Опыт работы с веб-фреймворками, такими как Flask, Django и Pyramid. Опыт использования систем контроля версий, таких как Git.

В дополнение к моим техническим навыкам, я командный игрок, ценящий сотрудничество и коммуникацию. У меня есть опыт работы в Agile-средах разработки, и я чувствую себя комфортно работая в быстром и динамичном окружении.

Оплата: