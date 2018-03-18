ann_indeed

Нужно сделать несколько баннеров для соц. сетей. Внимание! Задача нетривиальная: Нужно будет с помощью фотошопа или других программ поместить один предмет в другой,или рядом так, чтобы это выглядело ...
Я занимаюсь комплексным продвижением в интернет - от разработки стратегии до реализации рекламной кампании.
Я ПОЛНОСТЬЮ беру на себя все процессы:
- разработка стратегии
- создание систем аналитики
- разработка сайта
- подготовка рекламных материалов
- настройка и проведение рекламных кампаний в соц. сетях и поисковых системах
- отчетность и рекомендации
Обращайтесь. Буду рада сотрудничеству!
- Баннеры30 заявокЗакрыт4 года назад
Объемный заказ на редактирование текстов для сайта о туризме. Требования: - идеальная грамотность - чувство языка - стилистика - навык структурирования текстаРедактирование и Корректура50 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать приветственное письмо, которое приходит пользователю после регистрации в приложении. Задача - вызвать положительную эмоцию, кратко рассказать о функционале и побудить подписаться на телеграм-чат, где разработчик отвечают на вопросы, пожелания и предложения пользователей. ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нужно написать приветственное письмо, которое приходит пользователю после регистрации в приложении. В письме нужно: поприветствовать и поблагодарить пользователя за то, что он зарегистрировался в приложении и объяснить, ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать пост для соц. сетей, который раскрывает одну из функций детского развивающего приложения (на ваш выбор): 1. развивающие игры, 2. родительский контроль, 3. интерактивный персонаж-друг, 4. подборка безопасных мультфильмов без рекламы. Подробности напишу ...Копирайтинг1 исполнительЗакрытнет даты
Нужно провести тестовую кампанию в myTarget и в частности в Одноклассниках. Протестировать креативы и аудитории, дать рекомендации. Продукт - развивающее приложение для детей.Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать дизайн посадочной страницы (всего два экрана) с мобильной версией, тематика - учебный центр рабочих профессий, до 12:00 18.03.2018. Стоимость 3 тыс. руб. Прикрепляйте примеры своих работ, подробности обсудим с ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен6 лет назад
Необходимо сверстать лендинг до 20 марта (дизайн отправлю 18го), 2 тыс. рублей. Обязательно кроссбраузерно, скорость загрузки не менее 70 по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Прикрепляйте примеры своих работ, все подробности обсудим с кандидатами.HTML-верстка55 заявокЗакрыт6 лет назад