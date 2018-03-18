ann_indeed

Анна ann_indeed

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Интернет-маркетолог: продвижение под ключ

Я занимаюсь комплексным продвижением в интернет - от разработки стратегии до реализации рекламной кампании.

Я ПОЛНОСТЬЮ беру на себя все процессы:

- разработка стратегии

- создание систем аналитики

- разработка сайта 

- подготовка рекламных материалов

- настройка и проведение рекламных кампаний в соц. сетях и поисковых системах

- отчетность и рекомендации

Обращайтесь. Буду рада сотрудничеству!

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$24
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Дизайн баннеров для соц. сетей с хорошим фотошопом

    Нужно сделать несколько баннеров для соц. сетей. Внимание! Задача нетривиальная: Нужно будет с помощью фотошопа или других программ поместить один предмет в другой,или рядом так, чтобы это выглядело ...

    Баннеры30 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать письмо для рассылки

    Нужно написать приветственное письмо, которое приходит пользователю после регистрации в приложении.  Задача - вызвать положительную эмоцию, кратко рассказать о функционале и побудить подписаться на телеграм-чат, где разработчик отвечают на вопросы, пожелания и предложения пользователей.   ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать письмо для e-mail рассылк

    Добрый день!  Нужно написать приветственное письмо, которое приходит пользователю после регистрации в приложении.  В письме нужно: поприветствовать и поблагодарить пользователя за то, что он зарегистрировался в приложении и объяснить, ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать пост детском развивающем приложении

    Нужно написать пост для соц. сетей, который раскрывает одну из функций детского развивающего приложения (на ваш выбор): 1. развивающие игры, 2. родительский контроль, 3. интерактивный персонаж-друг, 4. подборка безопасных мультфильмов без рекламы.  Подробности напишу ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Дизайн лендинга

    Нужно сделать дизайн посадочной страницы (всего два экрана) с мобильной версией, тематика - учебный центр рабочих профессий, до 12:00 18.03.2018.  Стоимость 3 тыс. руб.  Прикрепляйте примеры своих работ, подробности обсудим с ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка лендинга

    Необходимо сверстать лендинг до 20 марта (дизайн отправлю 18го), 2 тыс. рублей.  Обязательно кроссбраузерно, скорость загрузки не менее 70 по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Прикрепляйте примеры своих работ, все подробности обсудим с кандидатами.

    HTML-верстка55 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$24
9 баллов
6 лет назад
Дизайн лендинга
Хороший заказник, рекомендую.
Юрий ответственно подошел к делу, всегда был на связи и оперативно реагировал на мои комментарии. Однако представления о дизайне у нас все же разные (во многом это дело вкуса), поэтому сотрудничество не продолжила.
Ответный отзыв
Krisemka7
33 года
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Дизайн лендинга
Анна очень приятный и вежливый заказчик. Обратная связь и постановка задач отличная) Рекомендую, буду рада сотрудничеству в будущем.
Очень понравилось работать с Кристиной: все делает быстро и со вкусом. Был момент, когда не могли найти решение для мобильной версии лендинга, но терпеливо пробовали разные варианты и в итоге нашли. Работа выполнена качественно и в срок.
Ответный отзыв