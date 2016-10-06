Добрый день! Ищем исполнителя для создания видеоролика вот такого плана: https://www.youtube.com/watch?v=z3-pYONgwQM Оплата 2000 руб за 3 мин уникального контента. Сроки 1-2 дня
- Анимация11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $85
Исполнитель 3 ролика вот такого плана https://yadi.sk/i/rQWx7R-Y3KoPsy . Бюджет 5000 руб. за 3 минуты уникального контента.Анимация2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $7
Ищем исполнителя на озвучку детского ролика. Пример контента и самой озвучки: https://www.youtube.com/watch?v=_fU6Abm4pvA Ищем стабильного исполнителяАудиомонтаж13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $110
Добрый день!Ищем исполнителя для создания видеоролика вот такого плана https://www.youtube.com/watch?v=BGVVRIHd6rw оплата 6000 руб за 3 мин уникального контентаАнимация5 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищем исполнителей для создания видеороликов вот такого плана https://www.youtube.com/watch?v=NEw2IsXP-zc оплата 2500 руб за 3 мин уникального контента. Работа не разовая. Ищем стабильного исполнителя)Анимация1 исполнительЗавершен8 лет назад
Рисовать и анимировать несложные 60-90 секундные ролики, Оплата за каждый мультик Пример: https://www.youtube.com/watch?v=g5U80FZH0e0 https://www.youtube.com/watch?v=BY7XJRLHGqAАнимация15 заявокЗакрыт9 лет назад