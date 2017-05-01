Ищем исполнителя на озвучку детского видео ролика

Здравствуйте! Есть около 20 аудиофайлов - запись голоса (1 предложение, 10-15 секундные аудио файлы) Нужна нормализация звука, нарезка, удаление шумов (если они есть), работа с голосом - замедление, ускорение, прибавка или убавка строгости голоса. Работа разовая, нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем исполнителя на озвучку детского ролика. Пример контента и самой озвучки: https://www.youtube.com/watch?v=_fU6Abm4pvA
Ищем стабильного исполнителя
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