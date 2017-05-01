Ищем исполнителя на озвучку детского видео ролика

$7
АудиомонтажЗакрыт13 заявок249 просмотров
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Ищем исполнителя на озвучку детского ролика. Пример контента и самой озвучки: https://www.youtube.com/watch?v=_fU6Abm4pvA

Ищем стабильного исполнителя

6 лет назад
anna00777
Анна 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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