anna_boyarskikh

Анна anna_boyarskikh

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Слайд-шоу для Вас&#127916;&#129303;

Занимаюсь профессиональным видеомонтажём, создаю разные видеоролики с использованием программы спецэффектов After Effects и Sony Vegas Pro, такие как :

- слайд-шоу из Ваших фото с красивой музыкой или любым треком на выбор с добавлением видео;

- проморолики для продвижения Вашего бизнеса;

- видеопоздравления.

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Отзывы заказчиков

Polina999
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
$10
9 баллов
3 года назад
Смонтировать 5-10 минутный ролик
Ролик получился качественным, однако из-за долгой загрузки сроки не были соблюдены, так что исполнителя рекомендую, но также советую закладывать 5-6 часов сверху на загрузку и получение материалов.
С заказчиком было легко общаться, рекомендую исполнителям
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