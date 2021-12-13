Слайд-шоу для Вас🎬🤗

Занимаюсь профессиональным видеомонтажём, создаю разные видеоролики с использованием программы спецэффектов After Effects и Sony Vegas Pro, такие как :

- слайд-шоу из Ваших фото с красивой музыкой или любым треком на выбор с добавлением видео;

- проморолики для продвижения Вашего бизнеса;

- видеопоздравления.