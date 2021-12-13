Слайд-шоу для Вас🎬🤗
Занимаюсь профессиональным видеомонтажём, создаю разные видеоролики с использованием программы спецэффектов After Effects и Sony Vegas Pro, такие как :
- слайд-шоу из Ваших фото с красивой музыкой или любым треком на выбор с добавлением видео;
- проморолики для продвижения Вашего бизнеса;
- видеопоздравления.
Я против войны в Украине!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Новогоднее слайд-шоу25 просмотров
- Поздравление с днем рождения31 просмотр
- Слайд-шоу в память о папе34 просмотра
- Мастер класс "Рисовать легко"28 просмотров
- Видеомонтаж с моделью в формате сторис38 просмотров
- Моя визиточка)24 просмотра
- Вариант сторис для инстаграмма70 просмотров
- Поздравление мамы с др из фрагментов кино49 просмотров
- Поздравление с Новым годом от лица компании!!!29 просмотров
- Поздравление маме с др)23 просмотра
- Философия жизни23 просмотра
- Мой инстаграм21 просмотр
Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
3 года назад
Ролик получился качественным, однако из-за долгой загрузки сроки не были соблюдены, так что исполнителя рекомендую, но также советую закладывать 5-6 часов сверху на загрузку и получение материалов.
Ответный отзыв
С заказчиком было легко общаться, рекомендую исполнителям