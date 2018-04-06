annakazmerchuk16

Начинающий smm-специалист

Веду и наполняю контентом социальные сети мебельной компании "Антрано-мебель" (элитная мебель)

Вконтакте: https://vk.com/antranomebel

Facebook: https://www.facebook.com/AntranoMebel/

Instagram: https://www.instagram.com/antranomebel/

- создание, настройка и продающее оформление группы

- создание разнообразного контента по заданной тематике

- разработка контент-плана

- написание постов, статей и новостей;

- создание и редактирование картинок;

- создание интересных торговых предложений;

- ведение таргетированной рекламы;

- настройка рекламного кабинета и многое другое;

- работаю с парсерами по сбору целевой аудитории, такие как, TargetHunter, Peper Ninja;

- работаю с программой Tooligram по сбору лайков и подписок в Instagram;

- владею фоторедакторами: Canva, Crello,

Adobe Photoshop - начальный уровень

Имеется сертификат прохождения курсов smm-продвижения в Вконтакте, Facebook, Instagram.

Максимально усердна и серьезен при работе.