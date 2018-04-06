annakazmerchuk16

Начинающий smm-специалист
Веду и наполняю контентом социальные сети мебельной компании "Антрано-мебель" (элитная мебель)
Вконтакте: https://vk.com/antranomebel
Facebook: https://www.facebook.com/AntranoMebel/
Instagram: https://www.instagram.com/antranomebel/
- создание, настройка и продающее оформление группы
- создание разнообразного контента по заданной тематике
- разработка контент-плана
- написание постов, статей и новостей;
- создание и редактирование картинок;
- создание интересных торговых предложений;
- ведение таргетированной рекламы;
- настройка рекламного кабинета и многое другое;
- работаю с парсерами по сбору целевой аудитории, такие как, TargetHunter, Peper Ninja;
- работаю с программой Tooligram по сбору лайков и подписок в Instagram;
- владею фоторедакторами: Canva, Crello,
Adobe Photoshop - начальный уровень
Имеется сертификат прохождения курсов smm-продвижения в Вконтакте, Facebook, Instagram.
Максимально усердна и серьезен при работе.