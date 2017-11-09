Анна Мамросенко annamamrosenkoannamamrosenko
26 летУкраина/Запорожье
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайн логотипов
Мой опыт:
2+ года работы в сфере графического дизайна (логотипы, визитки, рекламные брошюры, открытки)
1+ год работы в типографии
Навыки:
- Adobe Illustrator и Adobe Photoshop на высоком уровне
Я люблю свою работу и буду рада создать логотип и для вашего бизнеса!
Портфолио
- Логотип для изделий hand-made164 просмотра
- Логотип для службы доставки184 просмотра
- Логотип для детской развивающей школы151 просмотр
- Логотип для мобильного приложения169 просмотров
- Логотип в стиле минимализма161 просмотр
- Логотип для мобильного приложения169 просмотров
- Логотип с инициалами176 просмотров
- Логотип для магазина музыкальных инструментов189 просмотров
- Логотип для строительной компании269 просмотров