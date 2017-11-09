annamamrosenko

Анна Мамросенко annamamrosenko

 
26 летУкраина/Запорожье
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайн логотипов

Мой опыт:

2+ года работы в сфере графического дизайна (логотипы, визитки, рекламные брошюры, открытки)

1+ год работы в типографии

Навыки:

- Adobe Illustrator и Adobe Photoshop на высоком уровне

Я люблю свою работу и буду рада создать логотип и для вашего бизнеса!

IllustratorPhotoshop