Дизайн логотипов

Мой опыт:

2+ года работы в сфере графического дизайна (логотипы, визитки, рекламные брошюры, открытки)

1+ год работы в типографии

Навыки:

- Adobe Illustrator и Adobe Photoshop на высоком уровне

Я люблю свою работу и буду рада создать логотип и для вашего бизнеса!