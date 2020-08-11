Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Антон Чатский
antchatsk
antchatsk
33 года
Россия
/
Москва
3 года на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
Сделать Баннер
$15
Сделать фотографию Баннер
Баннеры
1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Фотография баннер
$15
Баннер с фотографией
Баннеры
нет заявок
Закрыт
3 года назад
Парсер телеграм
Нужен парсер телеграм логинов с чатов
Веб-программирование
10 заявок
Закрыт
3 года назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Евгений Зозуля
ZyZik
35 лет
Россия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
135 отзывов
$15
10 баллов
3 года назад
Сделать Баннер
Все ок
Лучший
Ответный отзыв
Отправить сообщение
Заказы
3
Отзывы фрилансеров
1
Свернуть сайдбар