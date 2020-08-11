antchatsk

Антон Чатский antchatsk

 
33 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
ZyZik
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
3 года назад
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