anton_sed

Антон anton_sed

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб-разработчик. Выполню качественно, быстро и недорого.

Php, MySQL, jQuery, Bootstrap, CSS, HTML

1С-Битрикс

CodeIgniter

Боты, api, парсеры

Также в мои услуги входят:

Исправление ошибок

Добавление новых функциональных модулей

Оптимизация и рефакторинг кода

Оптимизация работы с базой данных

Тестирование

Внедрение нового дизайна

и многое другое

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0 из 5

Отзывы заказчиков

devgod
33 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
$200
2 балла
4 года назад
Админка
Пропал с радаров дважды. Сроки сорваны, аванс не вернул. Ничего не сделано.
boris573
Борис 
52 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
2 балла
4 года назад
PHP движок каталога организаций - сделать админку + доработки.
PHP
Исполнитель взял достаточно большой срок для выполнения заказа. В итоге пропал и на связь не выходит.
kaddypro
Михаил 
32 года
5 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$50
7 баллов
4 года назад
Парсер для телеграма
Сотрудничать начал месяц назад по разработке парсера, работа оказалось сложнее изначально оговоренной, на что был увеличен бюджет и сроки. Так же дополнительно был еще один проект отдельно. На данный момент полноценно нечего не завершено, исполнитель перестал выходить на связь, проект обещал сдать неделю назад, на связь не выходит 6 дней. Нечего не объяснил и не написал.
mikeromanov
Михаил 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$150
2 балла
4 года назад
Доработки на Bitrix
Не выполнил задание, на связь перестал выходить, кормил завтраками. Задачу просил продлить два раза. Взял предоплату, деньги естественно не вернул. Если ситуация измениться в какую-то строну, буду корректировать отзыв.
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Надо сделать доработку php фреймворк codeigniter.com
PHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Веб-программирование
11 отзывов(-1)
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга