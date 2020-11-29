Сотрудничать начал месяц назад по разработке парсера, работа оказалось сложнее изначально оговоренной, на что был увеличен бюджет и сроки. Так же дополнительно был еще один проект отдельно. На данный момент полноценно нечего не завершено, исполнитель перестал выходить на связь, проект обещал сдать неделю назад, на связь не выходит 6 дней. Нечего не объяснил и не написал.