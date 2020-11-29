Веб-разработчик. Выполню качественно, быстро и недорого.
Php, MySQL, jQuery, Bootstrap, CSS, HTML
1С-Битрикс
CodeIgniter
Боты, api, парсеры
Также в мои услуги входят:
Исправление ошибок
Добавление новых функциональных модулей
Оптимизация и рефакторинг кода
Оптимизация работы с базой данных
Тестирование
Внедрение нового дизайна
и многое другое
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Viber bot161 просмотр
- Cкрипт который будет отправлять смс о посылках118 просмотров
- Создать раздел каталога с товаром PHP + JS109 просмотров
- Установка баннера на сайте с Битрикс98 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
2 балла
4 года назад
Пропал с радаров дважды. Сроки сорваны, аванс не вернул. Ничего не сделано.
$100
2 балла
4 года назад
PHP
Исполнитель взял достаточно большой срок для выполнения заказа. В итоге пропал и на связь не выходит.
$50
7 баллов
4 года назад
Сотрудничать начал месяц назад по разработке парсера, работа оказалось сложнее изначально оговоренной, на что был увеличен бюджет и сроки. Так же дополнительно был еще один проект отдельно. На данный момент полноценно нечего не завершено, исполнитель перестал выходить на связь, проект обещал сдать неделю назад, на связь не выходит 6 дней. Нечего не объяснил и не написал.
$150
2 балла
4 года назад
Не выполнил задание, на связь перестал выходить, кормил завтраками. Задачу просил продлить два раза. Взял предоплату, деньги естественно не вернул. Если ситуация измениться в какую-то строну, буду корректировать отзыв.
$20
10 баллов
4 года назад
PHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
11 отзывов(-1)
$5/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга