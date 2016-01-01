$60
Необходимо написать программу, которая будет отслеживать изменения цен.
Прикладное ПОнет заявок
Закрыт
7 лет назад
Необходимо написать программу, которая будет отслеживать изменения цен.
Необходимо написать программу которая будет с определенным интервалом времени заходить на сайт, выгружать оттуда цены и рассчитывать их изменения за установленный промежуток времени.
Необходимо написать программу которая будет с определенным интервалом времени заходить на сайт, выгружать оттуда цены и рассчитывать их изменения за установленный промежуток времени.