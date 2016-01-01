antonavr

Антон Тюхов antonavr

 
40 летРоссия/Иваново
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
zhuravelsv
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Программа для отслеживания изменения цен публикуемых на сайте.
Всё отлично, рекомендую
Работа выполнена качественно, все пожелания учтены. Рекомендую.
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