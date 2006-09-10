ants

Гость ants

 
44 года
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Большой опыт в настройке WIN'2003 серверов, установка и настройка портальных систем на базе mambo/joomla, mkportal на уровне кода (оптимизация под заказчика).

Написание собственных скриптов на php (мониторинг игровых серверов). Руководство разработкой интернет-магазина по продаже компьютеров, администраторские и контент-функции в данном магазине на протяжении 6 мес.

Участие в организации и раскрутке развлекательно-игрового портала unsleep.ru "с нуля" (портал доступен только для жителей Екатеринбурга).

PHPJoomla

  • Разработка компонента для Joomla

    $100

    Необходима разработка компонента "Вопрос-Ответ" для CMS Joomla. Требуемый функционал: 1) Несколько разделов с вопросами и ответами 2) Возможность для пользователей оставлять вопросы и ответы к вопросам 3) Возможность для пользователей при формировании вопроса оставить расширенную информацию о себе ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад