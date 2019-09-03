Друзі, потрібно намалювати інтер'єр вітальні в еко стилі (фронтальна перспектива) на А3 форматі, олівчиком з штриховкою - https://ibb.co/mR5zkG5 Пишіть пропозицію ціни. Терміни стислі
Иллюстрации и Рисунки5 заявок
Закрыт
4 года назад
Друзі, потрібно намалювати інтер'єр вітальні в еко стилі (фронтальна перспектива) на А3 форматі, олівчиком з штриховкою - https://ibb.co/mR5zkG5 Пишіть пропозицію ціни. Терміни стислі
Потрібно створити бота подібного на https://t.me/Caparol_ukraine_bot з inline кнопками Цікавить вартість, терміни, платформа чи мова програмування на якій писатиметься бот. Tgme - @p4ukd Ціна договірна!! Післяоплата!!!