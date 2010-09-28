Простейший сайт был куплен у "эвентчиков", свернувших свою деятельность. Его нужно оживить, залить другой контент, реконструировать (добавить Чат с регистрацией пользователей)
Веб-программирование10 заявок
Закрыт
13 лет назад
Простейший сайт был куплен у "эвентчиков", свернувших свою деятельность. Его нужно оживить, залить другой контент, реконструировать (добавить Чат с регистрацией пользователей)
Создать флеш-сайт. Дизайн уже имеется, флеш-заставка в процессе разработки.
Нужно разработать дизайн сайта для женщин, возможно, понадобится не только дизайн, а "под ключ". Структура уже есть (около 10 страниц).
Для сайта нужно сделать анимационную заставку - на бирюзовом фоне фигура мужчины и женщины идут навстречу друг другу, обнимаются и замирают. Начинает мигать дверца с надписью "вход на сайт здесь" (сайт для женщин, потому все ...