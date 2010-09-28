apeli

Андрей Азур apeli

 
43 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Haruka25
Людмила 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Анимационная заставка
Замечательный заказчик, сразу связал меня с дизайнером, это очень упростило и ускорило нашу совместную работу. Очень интересное, творческое задание. Получила удовольствие делая его, и, конечно, своевременная оплата.) Рекомендую.
Когда мы обратились с нашей идеей сделать приветственную страничку сайта "живой" к нашему программисту, он расписал нам так, что казалось, мы не анимашку хотим, а минимум звезду с неба. Людмила сделала это быстро, изящно и в точности так, как мы хотели. Если Вы хотите претворять свои фантазии в жизнь, а не идти на поводу у ленивых исполнителей, обращайтесь к Людмиле.
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