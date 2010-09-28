Когда мы обратились с нашей идеей сделать приветственную страничку сайта "живой" к нашему программисту, он расписал нам так, что казалось, мы не анимашку хотим, а минимум звезду с неба. Людмила сделала это быстро, изящно и в точности так, как мы хотели. Если Вы хотите претворять свои фантазии в жизнь, а не идти на поводу у ленивых исполнителей, обращайтесь к Людмиле.