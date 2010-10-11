Анимационная заставка

АнимацияЗавершен3 заявки173 просмотра
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Для сайта нужно сделать анимационную заставку - на бирюзовом фоне фигура мужчины и женщины идут навстречу друг другу, обнимаются и замирают. Начинает мигать дверца с надписью "вход на сайт здесь" (сайт для женщин, потому все должно быть примитивно понятно). Иллюстрация мужчины и женщины есть.

13 лет назад
apeli
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Haruka25
Людмила 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
$50
3 дня
Когда мы обратились с нашей идеей сделать приветственную страничку сайта "живой" к нашему программисту, он расписал нам так, что казалось, мы не анимашку хотим, а минимум звезду с неба. Людмила сделала это быстро, изящно и в точности так, как мы хотели. Если Вы хотите претворять свои фантазии в жизнь, а не идти на поводу у ленивых исполнителей, обращайтесь к Людмиле.
Замечательный заказчик, сразу связал меня с дизайнером, это очень упростило и ускорило нашу совместную работу. Очень интересное, творческое задание. Получила удовольствие делая его, и, конечно, своевременная оплата.) Рекомендую.
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