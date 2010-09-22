Доработка дизайна сайта

$50
АнимацияЗакрыт7 заявок222 просмотра
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Есть набросак сайта, так сказать концепция. Что нужно с ним сделать:

1) нарисовать элемент дизайна справа (анимация или просто рисунок) , на мой взгляд неплохо подойдет растение с распускающимися листьями. если есть другие варианты то буду рад слышать. Главное требование рисунок должен быть ярким, сочным и аппетитным.

2) выровнить и подогнать все элементы (что бы все было ровно и хорошо смотрелось).

В приложении картинка jpg, кому нада пишите скину psd.

Верстку под джумлу сделаем сами, либо пишите ваши предложения.

вопросы и предложения -242157174

сейчас сайт выглядит так - www.bong-grow.ru ,дизайн забракован из-за своей тусклости.

13 лет назад
Egorovka
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
m0rte
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$50
3 дня
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