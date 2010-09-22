Нужно сделать флеш аннимацию!

Добрый день! Нужно анимировать несколько картинок - "людей". Сами картинки есть в иллюстраторе, но они целиковые... Т.е. на вас порезать конечности и анимировать их (т.е. вы должны очень неплохо знать иллюстратор, чтобы самостоятельно порезать многослойные объекты с ...