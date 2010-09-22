Нужно сделать флеш аннимацию!

АнимацияЗакрыт6 заявок231 просмотр
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Вот т.з:

Красивый мост, Небо, вода (Креатив)

Стиль дизайна:

Живой естественный.

сказочные герои и девочка, Лондонский мост

замки, виды Лондона и другие символы стран изучаемого языка: флаги, люди в национальных костюмах или что-то еще, позволяющее идентифицировать страну изучаемого языка.

Звуки пения птиц шум воды и животные.(по возможности естественно)

Ветвистый дуб (На земле, под ним животные).

Размер 890x300 (шапка для сайта) Для (esperanza.tuapse.com)

13 лет назад
Tiraniche
Виктор 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
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