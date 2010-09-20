Flash анимация

Для электронного курса необходимо создать флеш-анимацию. 13 роликов. 1 анимированная схема 2 рисунка Описание роликов и рисунков во вложении
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