Нужно анимировать логотип + шапку сайта

$30
АнимацияЗакрыт3 заявки143 просмотра
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Анимация в шапке на плитке - сделать блеск и отлив света, как будто солнце отблескивает и пар стекает - типа это сауна.

В логотипе сделать перелив цветов - на листик и надпись должны переливаться разным цветом "с золотого(осень) до зеленого(лето)!

сколько будет по деньгам и срокам стоить?

также обязательно указать примеры своих работ.

13 лет назад
flagman1
Сергей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
wind-wings
Анжелика 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
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