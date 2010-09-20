Нужно анимировать логотип + шапку сайта

Анимация в шапке на плитке - сделать блеск и отлив света, как будто солнце отблескивает и пар стекает - типа это сауна.

В логотипе сделать перелив цветов - на листик и надпись должны переливаться разным цветом "с золотого(осень) до зеленого(лето)!

сколько будет по деньгам и срокам стоить?

также обязательно указать примеры своих работ.