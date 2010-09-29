Переработать кнопку для сайта в анимированную

Для электронного курса необходимо создать флеш-анимацию. 13 роликов. 1 анимированная схема 2 рисунка Описание роликов и рисунков во вложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переработать кнопку "DOWNLOAD" из вложения в анимимированную, чтобы на ней показывался текст "FREE DOWNLOAD" и, возможно, показывалось действия загрузки данных.
Высоту кнопки желательно оставить без изменений, ширину можно изменить.
Кнопка должна привлекать внимание.
Оплата в WMZ.
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