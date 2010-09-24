~10 файлов .mpg кодировать в .flv

АнимацияЗакрыт3 заявки197 просмотров
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Есть около 10-15 .mpg/.avi файлов (в сумме примерно на 50-70 Мб)

нужно их перегнать в .flv сравнимого качества и размера

указывайте цену, пожалуйста.

нужно пооперативнее

13 лет назад
kopipast
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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