Изготовить 20 видеороликов из набора фотографий.

Для электронного курса необходимо создать флеш-анимацию. 13 роликов. 1 анимированная схема 2 рисунка Описание роликов и рисунков во вложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо изготовить 20 видео роликов из набора фотографий.
Фотографии имеются.
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