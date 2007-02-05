arbink

Гость arbink

 
50 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание сайта

    Требуется сайт с тематикой 'наручные часы', МАКСИМАЛЬНО 1-2 страницы. Предложите вариант работы и цены. 89175736100, ICQ=343739282. ГЛАВНЫЙ ----СТИЛЬ И ДИЗАЙН..

    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Срочно требуется оптизация сайта (1-10 позиция)

    $100

    Срочно требуется оптизацию сайта (1-10 позиция в яндекс). Оплата гарантируем по факту. http://www.vizon.ru ICQ= 343739282, 89175736100 Прошу предлогать стоимость и срок появления 1-10 месте в yandex по ключевим словам ВИДЕОКАМЕРЫ, ФОТОКАМЕРЫ, ТЕЛЕВИЗОРЫ. Артём .

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Необходимо поднять ТИЦ сайта. Срочно!

    Необходимо поднять ТИЦ сайта (http://www.vizon.ru). Требуется специалист, который может поднять ТИЦ нашего сайта. Стоимость 100 тиц= 10$. 200тиц=30$. В данный момент тиц=60. гарантия. 89175736100. Оплата по факту. Необходимо постоянный контакт.

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад