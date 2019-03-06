Профессионал в SMM-продвижении под ключ. Любая ниша. Максимальный охват нужной Целевой Аудитории
Основные специализации:
- SMM-продвижение в ФБ/Инста/Youtube
- SEO-продвижение, настройка контекстной рекламы
- продвижение каналов в Telegram
- дизайн/оформление страниц
- маркетинг
- составление детальной стратегии развития аккаунта, группы, канала
В маркетинге - 7 лет
Опыт работы дизайнером - 3 года
Портфолио
- Кожаные кошельки Baellery (таргет реклама в FB)112 просмотров
- Е. Заитова-курс Моя семья (т/реклама в FB, Insta)128 просмотров
- Институт Счастливой Семьи (т/реклама в FB, Insta)126 просмотров
- Trading Advisers ( реклама в FB, Insta, Google)89 просмотров
- Академия Порядка (таргет реклама в FB, Insta)94 просмотра
- True Love (SMM + таргет реклама в FB, Insta)88 просмотров
- Роман Мишук (таргетированная реклама в FB, Insta)87 просмотров
- Реплики брендов (реклама в FB, Insta, Google)92 просмотра
- Е.Заитова: Прокрастинация(таргет.реклама FB+Insta)98 просмотров
- Crystals ICO (баннера)105 просмотров
- Роман Мишук (оформление FB и Insta страницы)100 просмотров
Контекстная реклама
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$20/час
от $250от 30 дней
#452
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$20/час
от $300от 30 дней
#465
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$20/час
от $600от 90 дней
#519