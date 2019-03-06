archi1

Артем archi1

 
35 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессионал в SMM-продвижении под ключ. Любая ниша. Максимальный охват нужной Целевой Аудитории

Основные специализации:

- SMM-продвижение в ФБ/Инста/Youtube

- SEO-продвижение, настройка контекстной рекламы

- продвижение каналов в Telegram

- дизайн/оформление страниц

- маркетинг

- составление детальной стратегии развития аккаунта, группы, канала

В маркетинге - 7 лет

Опыт работы дизайнером - 3 года

Портфолио
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Контекстная реклама
нет отзывов
$20/час
от $250от 30 дней
#452
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$20/час
от $300от 30 дней
#465
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$20/час
от $600от 90 дней
#519