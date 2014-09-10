Чисто по-человечески, Роман - умница какой исполнитель!) Понимает все задачи, не подводит по срокам, не отвлекает по мелочам, а точнее - не отвлекает вовсе. Рекомендую как ответственного, профессионального специалиста с творческим подходом, но четкой реализацией поставленных задач. Всех благ! Рекомендую и еще раз рекомендую!