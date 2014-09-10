archimake

Таждединов archimake

 
34 годаУкраина/Львов
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Архитектор-Визуализатор

ОБРАЗОВАНИЕ

Национальный университет "Львовская политехника"

Факультет "Строительства и Архитектуры"

Кафедра "Архитектурного проектирования"

Навыки

Archicad, Autocad, Revit, 3dmax + V-ray + Corona , Adobe Photoshop, Adobe After Effect

AutoCAD3ds MaxArchiCADV-RayPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
GRINALSM
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Дизайн интерьер кухни-гостиной в доме
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
pithan
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Визуализация и дизайн квартиры
Роман, отличный исполнитель, так держать! Рекомендуем)
Отличный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
mospro
Мария 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Зd модели кухни и санузла
Большое спасибо за проделанную работу!
Все отлично! Рекомендую. Спасибо.
Ответный отзыв
solnceva
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Нужна визуализация 3D входной группы
Чисто по-человечески, Роман - умница какой исполнитель!) Понимает все задачи, не подводит по срокам, не отвлекает по мелочам, а точнее - не отвлекает вовсе. Рекомендую как ответственного, профессионального специалиста с творческим подходом, но четкой реализацией поставленных задач. Всех благ! Рекомендую и еще раз рекомендую!
Сотрудничество прошло успешно Рекомендую.
Ответный отзыв
Интерьеры и Экстерьеры
4 отзыва
$5/час
от $200от 20 дней
нет рейтинга
Архитектура зданий
нет отзывов
$5/час
от $500от 30 дней
нет рейтинга