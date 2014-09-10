Портфолио
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
9 лет назад
Роман, отличный исполнитель, так держать! Рекомендуем)
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую.
$60
10 баллов
9 лет назад
Большое спасибо за проделанную работу!
Ответный отзыв
Все отлично! Рекомендую. Спасибо.
$100
10 баллов
9 лет назад
Чисто по-человечески, Роман - умница какой исполнитель!) Понимает все задачи, не подводит по срокам, не отвлекает по мелочам, а точнее - не отвлекает вовсе. Рекомендую как ответственного, профессионального специалиста с творческим подходом, но четкой реализацией поставленных задач. Всех благ! Рекомендую и еще раз рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло успешно Рекомендую.
Интерьеры и Экстерьеры
4 отзыва
$5/час
от $200от 20 дней
нет рейтинга
Архитектура зданий
нет отзывов
$5/час
от $500от 30 дней
нет рейтинга