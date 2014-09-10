Нужна визуализация 3D входной группы

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен5 заявок177 просмотров

Здравствуйте! Есть картинка входной группы (jpeg), ее нужно усовершенствовать. Во входной группе уже есть вывеска компании, но не обработаны большие стекла - их надо забрендировать.

Также нужно предоставить свой вариант брендирования входа вывеской. Легкое брендирование входной двери. То есть на основе того, что есть - свой усовершенствованный концепт. Особое внимание нужно уделить большим окнам. Пожелания имеются.

По качеству нужно так, как в приложении на картинках.

Также нужно получить документ по рекомендациям - какие материалы необходимы для реализации этой входной группы и какая технология реализации.

11 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

archimake
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$100
14 дней
Чисто по-человечески, Роман - умница какой исполнитель!) Понимает все задачи, не подводит по срокам, не отвлекает по мелочам, а точнее - не отвлекает вовсе. Рекомендую как ответственного, профессионального специалиста с творческим подходом, но четкой реализацией поставленных задач. Всех благ! Рекомендую и еще раз рекомендую!
Сотрудничество прошло успешно Рекомендую.

Заявки фрилансеров

archimake
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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