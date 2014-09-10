Нужна визуализация 3D входной группы

Здравствуйте! Есть картинка входной группы (jpeg), ее нужно усовершенствовать. Во входной группе уже есть вывеска компании, но не обработаны большие стекла - их надо забрендировать.

Также нужно предоставить свой вариант брендирования входа вывеской. Легкое брендирование входной двери. То есть на основе того, что есть - свой усовершенствованный концепт. Особое внимание нужно уделить большим окнам. Пожелания имеются.

По качеству нужно так, как в приложении на картинках.

Также нужно получить документ по рекомендациям - какие материалы необходимы для реализации этой входной группы и какая технология реализации.