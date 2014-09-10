С минимальными изменениями задать стиль кафушке. Кафушка индийско-непальской кухни. http://pnr.ma/dGRLis изменения нужны только той части, в которой столики стоят. супер-пупер 3д презентаций не требуется. достаточно обозначить рисунком, что б ...
Нужна визуализация 3D входной группы
Здравствуйте! Есть картинка входной группы (jpeg), ее нужно усовершенствовать. Во входной группе уже есть вывеска компании, но не обработаны большие стекла - их надо забрендировать.
Также нужно предоставить свой вариант брендирования входа вывеской. Легкое брендирование входной двери. То есть на основе того, что есть - свой усовершенствованный концепт. Особое внимание нужно уделить большим окнам. Пожелания имеются.
По качеству нужно так, как в приложении на картинках.
Также нужно получить документ по рекомендациям - какие материалы необходимы для реализации этой входной группы и какая технология реализации.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интерьеры и Экстерьеры2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Имеется рисунок небольшого одноэтажного дома площадью 140 кв.м. в SkethUp. Нужно придумать несколько вариантов (ну например пять) внешней отделки дома, чтобы выглядело стильно и красиво. Требования: 1) Чтобы не просто было ...Интерьеры и Экстерьеры7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $58
Дизайн интерьера Кухни в современном стиле Кухня в современном стиле. Нужны дизайн и визуалка, без рабочки. Из пожеланий есть только, чтобы комната получилась светлая и солнечная. Все 3Д модели, чтобы можно было купить в магазинах. ...Интерьеры и Экстерьеры6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
необходимо сделать дизайн-проект типовой 3х комнатной квартиры серии П3М: гостиная, детская, спальня. Из одного с/у нужно сделать 2 с/у: 1 с ванной, 2й с душем. Больше перепланировки нет. Кухня - мебель желательна вдоль окна. Спальня ...Интерьеры и Экстерьеры17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $175
Дизайн интерьера двух ванных комнат, бюджет 6300 руб., без рабочей документации, ссылка на ТЗ: https://yadi.sk/d/L0aU_ZKYZBM8q . Для согласования в начале сделать бриф. Пример брифа прикладываю. Первая сделка по СБР.Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужна помощь в проектировании кухни (без 3D), желательно недорого. Можно с рекомендациями производителей, но лучше независимо от этого, но с учетом наиболее типовых размеров блоков, ящиков и т.п. Принимаются предложения.Интерьеры и Экстерьеры10 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Требуется отрисовать следующие элементы: 1. схема 2. три элемента:планка, отлив, конек 3. часть окна со стенкой в разрезе, на примере во вложении. Срок ...Интерьеры и Экстерьеры4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Дизайн интерьера гостиной и кухни ~ 100 кв.м. Работа уже начата. Нужно подхватить. Срок неделя. Бюджет 14 т.р. Работа по безопасной сделке. Стиль лофт.Интерьеры и Экстерьеры13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $375
ТЗ на дизайн интерьера офисной столовой (без рабочей документации) Срок - неделя 46 кв.м. Бюджет 13500 р. + коммисия за безопасную сделку.Интерьеры и Экстерьеры10 заявокЗакрыт11 лет назад
На постоянной удаленной основе нужен визуализатор. Сфера работы - интерьеры. Моделирование сцен в программе 3ds Max по составленному ТЗ. База 3д моделей предоставляется. Ищу исполнителя который собирает сцены грамотно, умеет настраивать текстуры. Способности в области ...Интерьеры и Экстерьеры17 заявокЗакрыт11 лет назад