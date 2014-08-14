Дизайн интерьера Кухни в современном стиле

$58
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт6 заявок168 просмотров

Дизайн интерьера Кухни в современном стиле Кухня в современном стиле. Нужны дизайн и визуалка, без рабочки. Из пожеланий есть только, чтобы комната получилась светлая и солнечная. Все 3Д модели, чтобы можно было купить в магазинах. Например, на сайте 3ddd.ru гарнитур Мария + мебель Икея. Не должна быть выставка мебели. Дизайн интерьера все таки должен присутствовать.

Бюджет 2100 рублей

11 лет назад
Andrey_Mirra
Андрей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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