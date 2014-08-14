Дизайн интерьера Кухни в современном стиле Кухня в современном стиле. Нужны дизайн и визуалка, без рабочки. Из пожеланий есть только, чтобы комната получилась светлая и солнечная. Все 3Д модели, чтобы можно было купить в магазинах. Например, на сайте 3ddd.ru гарнитур Мария + мебель Икея. Не должна быть выставка мебели. Дизайн интерьера все таки должен присутствовать.

Бюджет 2100 рублей