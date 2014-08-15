С минимальными изменениями задать стиль кафушке. Кафушка индийско-непальской кухни. http://pnr.ma/dGRLis изменения нужны только той части, в которой столики стоят. супер-пупер 3д презентаций не требуется. достаточно обозначить рисунком, что б ...
Придумать внешнюю отделку частного дома
Имеется рисунок небольшого одноэтажного дома площадью 140 кв.м. в SkethUp.
Нужно придумать несколько вариантов (ну например пять) внешней отделки дома, чтобы выглядело стильно и красиво.
Требования:
1) Чтобы не просто было раскрашено разными текстурами, а указать, что это за материал такой, чтобы не пришлось потом гадать, как это реализовать.
2) Все используемые текстуры нужно будет прислать мне, чтобы мне не пришлось их потом искать.
3) Крайне важно, чтобы среди предложенных вариантов (от одного до всех) были бюджетные варианты (например, простая крашеная штукатурка, фактурная шпатлевка), так как дом бюджетный, но, естественно более красивые и дорогие варианты отделки тоже интересны.
4) Если что-то посоветуете, буду рад.
Скриншот прилагаю, что нужно раскрашивать на нем написано.
Понимайте задание правильно - все уже нарисовано в 3Д (SkethUp), нужно только раскрасить.
Всем заранее спасибо!
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