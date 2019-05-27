Frontend developer / WordPress developer
Опыт разработчика более 3х лет. Полтора года проработал в Российской Компании Lucky Team на позиции Frontent Developer, сейчас работаю в Американской компании на позиции Frontent & WP Developer. . Выполняю верстку любой сложности, адекватный код, так же разрабатываю сайты на WordPress. Все выполненные работы адаптивны под любые размеры экранов и находятся на приемлемых стандартах по меркам Гугла и GtMetrix .
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Верстка и программирование на WP для продаж авто82 просмотра
- Верстка для сайта портфолио52 просмотра
- Верстка сайта национального банка Казахстана129 просмотров
- Верстка (видео)106 просмотров
- ДИЗАЙН И ВЕРСТКА ЭЛЕКТРОННОЙ РЕКЛАМЫ99 просмотров
- ВЕРСТКА ИГРОВОГО ЧАТА97 просмотров
- ВЕРСТКА САЙТА ЮРИСТОВ80 просмотров
- ВЕРСТКА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА КОСМЕТИКИ120 просмотров
- ВЕРСТКА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА95 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
9 баллов
4 года назад
Работы выполнили хорошо. Были небольшие недочеты,но все было устранено.
Ответный отзыв
Иван отличный, надежный заказчик. Был всегда на связи, быстро реагировал на вопросы. Рекомендую!
$7
10 баллов
4 года назад
Армен - отличный исполнитель. Быстро и качественно сверстал макет, при этом всегда находился на связи, чтобы решать текущие вопросы. Рекомендую всем. Самое главное - справился с задачей за полдня, над которой другой верстальщик трудился 10 дней и так и не справился. Можете смело работать с Арменом, не подведёт. Качество - гарантирую!
Ответный отзыв
Ответственный заказчик! Четкое ТЗ, всегда выходит на связь
$10
10 баллов
4 года назад
Рекомендую!
Ответный отзыв
Все супер!
$10
10 баллов
5 лет назад
Ответственный исполнитель!
Ответный отзыв
Рекомендую
$5
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель! Сделал все быстро и хорошо. Понял суть задания сразу.
Ответный отзыв
Компетентный человек, ясно и четко объяснил суть работы
HTML-верстка
5 отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
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