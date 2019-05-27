armen2954

Армен Арутюнян armen2954

 
26 летАрмения/Ереван
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Frontend developer / WordPress developer

Опыт разработчика более 3х лет. Полтора года проработал в Российской Компании Lucky Team на позиции Frontent Developer, сейчас работаю в Американской компании на позиции Frontent & WP Developer. . Выполняю верстку любой сложности, адекватный код, так же разрабатываю сайты на WordPress. Все выполненные работы адаптивны под любые размеры экранов и находятся на приемлемых стандартах по меркам Гугла и GtMetrix .

WordPressСайт на WordPress
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$50
9 баллов
4 года назад
Необходимо адаптивно, валидно и кроссбраузерно сверстать страницы
Работы выполнили хорошо. Были небольшие недочеты,но все было устранено.
Иван отличный, надежный заказчик. Был всегда на связи, быстро реагировал на вопросы. Рекомендую!
Ответный отзыв
guest_1584115392211
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Вёрстка по макету
Армен - отличный исполнитель. Быстро и качественно сверстал макет, при этом всегда находился на связи, чтобы решать текущие вопросы. Рекомендую всем. Самое главное - справился с задачей за полдня, над которой другой верстальщик трудился 10 дней и так и не справился. Можете смело работать с Арменом, не подведёт. Качество - гарантирую!
Ответственный заказчик! Четкое ТЗ, всегда выходит на связь
Ответный отзыв
zeon7r
38 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Дизайн и верстка EMAIL письма
Рекомендую!
Все супер!
Ответный отзыв
vicka2707
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Верстка + программирование для ИМ Опенкарт
Ответственный исполнитель!
Рекомендую
Ответный отзыв
guest_15573094663663
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Верстка е-майл письма
Отличный исполнитель! Сделал все быстро и хорошо. Понял суть задания сразу.
Компетентный человек, ясно и четко объяснил суть работы
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HTML-верстка
5 отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
#591