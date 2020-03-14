Вёрстка по макету

Армен - отличный исполнитель. Быстро и качественно сверстал макет, при этом всегда находился на связи, чтобы решать текущие вопросы. Рекомендую всем. Самое главное - справился с задачей за полдня, над которой другой верстальщик трудился 10 дней и так и не справился. Можете смело работать с Арменом, не подведёт. Качество - гарантирую!