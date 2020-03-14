Вёрстка по макету

От вас полная оценка по стоимости всех пунктов - https://docs.google.com/document/d/1xZK9e5xCRIrmcfEMhJwE5LQiAnJ4JbO1VHfeOpU2qGw/edit?usp=sharing . Срок - 2-3 дня. Укажите примеры верстки. Новичкам просьба не беспокоить. Оплата WM по факту. Антибот: 54+9=?
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Необходимо сверстать сайт в html и сss. Прописывать необходимо в Visual Studio Code
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