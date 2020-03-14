Правки верстки

Добрый день, коллеги Задание: Сделать слайдер Мы хотим предложить клиентам скидку в стоимости подписки при покупке любой игры с помощью нашего сервиса. Это будет рекламная и временная скидка, сервис должен сообщить пользователю, что покупка игры с использованием сервиса ...