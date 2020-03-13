Адаптивная вёрстка лендинга из Figma

HTML-версткаЗавершен35 заявок663 просмотра
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6 экранов + попап с отзывами

макет https://yadi.sk/d/n3rrbmZo8KLTmA

Figma
4 года назад
konovod
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
htmljpg
25 летГрузия
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
$55
12 дней
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