Вёрстка нескольких страниц и корректировка

Есть одностраничный адаптивный лендингбез CMS. Нужно его максимально уникализировать на всех разрешениях, а именно: [list=1][*]Изменить картинки (обрезать, прогнать по фильтрам в фоторедакторе, очистить метагеги, изменить расширение, уменьшить вес без потери и тп)[*]качества)[*]Заменить некоторые картинки на другие ...