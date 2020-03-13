Скопировать и уникализировать лендинг

От вас полная оценка по стоимости всех пунктов - https://docs.google.com/document/d/1xZK9e5xCRIrmcfEMhJwE5LQiAnJ4JbO1VHfeOpU2qGw/edit?usp=sharing . Срок - 2-3 дня. Укажите примеры верстки. Новичкам просьба не беспокоить. Оплата WM по факту. Антибот: 54+9=?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть одностраничный адаптивный лендингбез CMS. Нужно его максимально уникализировать на всех разрешениях, а именно:
- Изменить картинки (обрезать, прогнать по фильтрам в фоторедакторе, очистить метагеги, изменить расширение, уменьшить вес без потери и тп)
- качества)
- Заменить некоторые картинки на другие аналогичные
- Почистить ненужные скрипты икомментарии в коде
- Очистить ненужные файлы (напр. неиспользуемыекартинки)
- Изменить названия файлов
- Изменить структуру папок и файлов
- Некоторые части текста сделать в видеизображений
- Другие способы, которые самипредложите
- Сайт скину в личку достойным кандидатам.
- Изменить HTML код, названия классов
- Сжать код и стили без потерифункциональности
- Заменить страницу Политикаконфиденциальности и Пользовательское соглашение
Отчет в виде списка изменениепо каждому пункту выше.
Работа на 3-4 часа максимум.
Цена: 1000 руб.
Хорошо справитесь – будем продолжать сотрудничество.
Жду заявок.
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