Скопировать и уникализировать лендинг

$15
HTML-версткаЗакрыт14 заявок545 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть одностраничный адаптивный лендингбез CMS. Нужно его максимально уникализировать на всех разрешениях, а именно:

  • Изменить картинки (обрезать, прогнать по фильтрам в фоторедакторе, очистить метагеги, изменить расширение, уменьшить вес без потери и тп)
  • качества)
  • Заменить некоторые картинки на другие аналогичные
  • Почистить ненужные скрипты икомментарии в коде
  • Очистить ненужные файлы (напр. неиспользуемыекартинки)
  • Изменить названия файлов
  • Изменить структуру папок и файлов
  • Некоторые части текста сделать в видеизображений
  • Другие способы, которые самипредложите
  • Сайт скину в личку достойным кандидатам.
  • Изменить HTML код, названия классов
  • Сжать код и стили без потерифункциональности
  • Заменить страницу Политикаконфиденциальности и Пользовательское соглашение
На выходе скорость должна быть PageSpeed от 90 без потери функционала.

Отчет в виде списка изменениепо каждому пункту выше.

Работа на 3-4 часа максимум.

Цена: 1000 руб.

Хорошо справитесь – будем продолжать сотрудничество.

Жду заявок.

4 года назад
jimmy_2
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
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