Скопировать и уникализировать лендинг

Есть одностраничный адаптивный лендингбез CMS. Нужно его максимально уникализировать на всех разрешениях, а именно:

Изменить картинки (обрезать, прогнать по фильтрам в фоторедакторе, очистить метагеги, изменить расширение, уменьшить вес без потери и тп)

качества)

Заменить некоторые картинки на другие аналогичные

Почистить ненужные скрипты икомментарии в коде

Очистить ненужные файлы (напр. неиспользуемыекартинки)

Изменить названия файлов

Изменить структуру папок и файлов

Некоторые части текста сделать в видеизображений

Другие способы, которые самипредложите

Сайт скину в личку достойным кандидатам.

Изменить HTML код, названия классов

Сжать код и стили без потерифункциональности

Заменить страницу Политикаконфиденциальности и Пользовательское соглашение

На выходе скорость должна быть PageSpeed от 90 без потери функционала.

Отчет в виде списка изменениепо каждому пункту выше.

Работа на 3-4 часа максимум.

Цена: 1000 руб.

Хорошо справитесь – будем продолжать сотрудничество.

Жду заявок.