Верстка админ панели на Vue.JS

HTML-версткаЗавершен11 заявок416 просмотров
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Требуется реализовать админ панель для бекенда на Vue.JS. 

Два типа бекенда :

1. На FireBase 

2. Кастумнная разработка на Python

Работа состоит из верстки макетов. Создание single page  апликации. 

До 20 страниц .

4 года назад
klaineroleg
Олег 
42 годаИзраиль
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
18 отзывов
Выбранный исполнитель
romanz7
Роман 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$50
35 дней
Профессиональный подход к задачам. Исполнение точно в установленные сроки. Рекомендую к сотрудничеству!
В целом приятный заказчик, на связь выходил своевременно и уточнял детали по необходимости. С оплатой второй части заказа произошла задержка, хотя я со своей стороны все выполнил в срок, связываю это с пандемией.
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