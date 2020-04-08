Верстка админ панели на Vue.JS

От вас полная оценка по стоимости всех пунктов - https://docs.google.com/document/d/1xZK9e5xCRIrmcfEMhJwE5LQiAnJ4JbO1VHfeOpU2qGw/edit?usp=sharing . Срок - 2-3 дня. Укажите примеры верстки. Новичкам просьба не беспокоить. Оплата WM по факту. Антибот: 54+9=?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется реализовать админ панель для бекенда на Vue.JS.
Два типа бекенда :
1. На FireBase
2. Кастумнная разработка на Python
Работа состоит из верстки макетов. Создание single page апликации.
До 20 страниц .
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