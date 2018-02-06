Разработка фронденда для сайтов (верстка, SPA, SSR)

Привет, меня зовут Роман.

Я веб-разработчик. Верстаю полноценные сайты, а также модифицирую/исправляю существующие.

Всегда довожу дело до конца, ценю чистый код и имею чувство прекрасного

Разрабатываю фронтенд так, чтобы мой код в дальнейшем можно было легко поддерживать, забочусь о его читаемости, качестве, расширяемости и переиспользовании.

﻿Что я умею:

Верстка сайтов и программирование фронтенда

Создание SPA ( Vue.js, React )

) Использование методологии БЭМ, препроцессоров

Адаптивная верстка

HTML, HTML5, PUG

CSS, CSS3, SASS

Bootstrap

JS, Vue.js, React.js, JQuery

Gulp, Webpack

IDE JetBrains Webstorm

Adobe Photoshop, Figma, Zepplin - для нарезки макетов

Git

Eslint

К CMS отношусь негативно. Работать с ними не готов.

Опыт работы в фрилансе всегда с положительным результатом, в последний год работал в крупном банке.

Мои последние проекты