romanz7

Роман romanz7

 
29 летРоссия/Томск
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Разработка фронденда для сайтов (верстка, SPA, SSR)

Привет, меня зовут Роман.

Я веб-разработчик. Верстаю полноценные сайты, а также модифицирую/исправляю существующие.

Всегда довожу дело до конца, ценю чистый код и имею чувство прекрасного

Разрабатываю фронтенд так, чтобы мой код в дальнейшем можно было легко поддерживать, забочусь о его читаемости, качестве, расширяемости и переиспользовании.

﻿Что я умею:

  • Верстка сайтов и программирование фронтенда
  • Создание SPA (Vue.js, React)
  • Использование методологии БЭМ, препроцессоров
  • Адаптивная верстка
﻿Что я знаю:

  • HTML, HTML5, PUG
  • CSS, CSS3, SASS
  • Bootstrap
  • JS, Vue.js, React.js, JQuery
  • Gulp, Webpack
﻿Что я использую:

  • IDE JetBrains Webstorm
  • Adobe Photoshop, Figma, Zepplin - для нарезки макетов
  • Git
  • Eslint
К CMS отношусь негативно. Работать с ними не готов.

Опыт работы в фрилансе всегда с положительным результатом, в последний год работал в крупном банке.

Мои последние проекты

﻿Контакты:
JavascriptВерстка сайтаHTMLCSSBootstrapFigmajQuerySASSGulpPhotoshopVue.jsReact.jsGit
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
klaineroleg
Олег 
42 годаИзраиль
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
18 отзывов
$50
10 баллов
4 года назад
Верстка админ панели на Vue.JS
Профессиональный подход к задачам. Исполнение точно в установленные сроки. Рекомендую к сотрудничеству!
В целом приятный заказчик, на связь выходил своевременно и уточнял детали по необходимости. С оплатой второй части заказа произошла задержка, хотя я со своей стороны все выполнил в срок, связываю это с пандемией.
Ответный отзыв
silent81
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Исправить конфликт js + исправить/доработать верстку шаблона ИМ
Работа выполнена в соответствии с техзаданием, в течение часа, то есть намного раньше срока. В общении исполнитель корректен, вежлив, изъясняется понятно. Работа выполнена без предоплаты. Исполнителя рекомендую, буду обращаться еще.
Хороший заказчик, оплата в срок, своевременный фидбек
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