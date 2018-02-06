Разработка фронденда для сайтов (верстка, SPA, SSR)
Привет, меня зовут Роман.
Я веб-разработчик. Верстаю полноценные сайты, а также модифицирую/исправляю существующие.
Всегда довожу дело до конца, ценю чистый код и имею чувство прекрасного
Разрабатываю фронтенд так, чтобы мой код в дальнейшем можно было легко поддерживать, забочусь о его читаемости, качестве, расширяемости и переиспользовании.
Что я умею:
- Верстка сайтов и программирование фронтенда
- Создание SPA (Vue.js, React)
- Использование методологии БЭМ, препроцессоров
- Адаптивная верстка
- HTML, HTML5, PUG
- CSS, CSS3, SASS
- Bootstrap
- JS, Vue.js, React.js, JQuery
- Gulp, Webpack
- IDE JetBrains Webstorm
- Adobe Photoshop, Figma, Zepplin - для нарезки макетов
- Git
- Eslint
Опыт работы в фрилансе всегда с положительным результатом, в последний год работал в крупном банке.
Мои последние проекты
- Email: [email protected];
- Telegram: @PyMbIH
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
4 года назад
Профессиональный подход к задачам. Исполнение точно в установленные сроки. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
В целом приятный заказчик, на связь выходил своевременно и уточнял детали по необходимости. С оплатой второй части заказа произошла задержка, хотя я со своей стороны все выполнил в срок, связываю это с пандемией.
$7
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена в соответствии с техзаданием, в течение часа, то есть намного раньше срока. В общении исполнитель корректен, вежлив, изъясняется понятно. Работа выполнена без предоплаты. Исполнителя рекомендую, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, оплата в срок, своевременный фидбек