armin005

Олег armin005

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Автообновление

    требуется программа или плагин для автообновления страницы в браузере фаерфокс через определенный интервал времени, если на странице что то поменялось - воспроизводить звуковой сигнал

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа для mmorpg Aion.

    $1000

    Требуется программист для написания небольшой пакетной бот программы в mmorpg Aion. желательно хоть с каким то опытом в этой игре или в подобных

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задача для программиста С#

    Нужен программист умеющий работать с пакетными данными в ММО RPG Aion. я профисеонально занимаюсь крафтом в этой игре. мне нужно чтоб мой игрок покупал ресурсы по задоной мною цене когда они появляются на аукцеоне, ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад