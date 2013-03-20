требуется программа или плагин для автообновления страницы в браузере фаерфокс через определенный интервал времени, если на странице что то поменялось - воспроизводить звуковой сигнал
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
12 лет назад
требуется программа или плагин для автообновления страницы в браузере фаерфокс через определенный интервал времени, если на странице что то поменялось - воспроизводить звуковой сигнал
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