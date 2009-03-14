art_Jstudio

Требуется вывести сайт в топ 5, яндекса и гугла. Территория Украина. Конкуренция по словам выше средней. Желательно иными методами, нежели закупка ссылок. Предложения в личку
- $1000Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт13 лет назад
Статьи для сео. Обязательно знания в этой сфере и информативность текстов с соблюдением плотности ключевых слов. Сферы 3d графика, мультимедиа, продвижение, создание сайтов. Указывать стоимость за тис, и максимальное количество тис в день.Копирайтинг12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Написать статью 5000 символов на тематику по 5 ключевым словам. Размножить ее в 60 экземпляров, сходство должно быть минимальным. Приветсвуются люди умеющие писать , которые создают тексты для генерации, не рядом синонимов. Нет ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт14 лет назад
Вывод сайт в топ 5 яндекса и гугла. По ключевым словам - разработка сайта, создание сайта,создати сайт, веб дизайн, 3d моделирование, 3d визуализация, мультимедиа презентации, электронные презентации, территория Украина. Просьба писать в личку и только тем ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт14 лет назад
1. Вывести в топ 5 по яндексу и гуглу, територия Украина 2. По пяти ключевым словам ( сложность высокая) 3. Указать срок, стоимость в месяц (можно отдельно для гугла и яндекса) , и стоимость потдержки в ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт15 лет назад