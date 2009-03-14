art_Jstudio

Сёмкин Сергей art_Jstudio

 
41 годУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Вывести сайт в топ 5

    $1000

    Требуется вывести сайт в топ 5, яндекса и гугла. Территория Украина. Конкуренция по словам выше средней. Желательно иными методами, нежели закупка ссылок. Предложения в личку

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи о 3d и сайтостроение

    Статьи для сео. Обязательно знания в этой сфере и информативность текстов с соблюдением плотности ключевых слов. Сферы 3d графика, мультимедиа, продвижение, создание сайтов. Указывать стоимость за тис, и максимальное количество тис в день.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать статью и размножить

    $50

    Написать статью 5000 символов на тематику по 5 ключевым словам. Размножить ее в 60 экземпляров, сходство должно быть минимальным. Приветсвуются люди умеющие писать , которые создают тексты для генерации, не рядом синонимов. Нет ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение сайта

    Вывод сайт в топ 5 яндекса и гугла. По ключевым словам - разработка сайта, создание сайта,создати сайт, веб дизайн, 3d моделирование, 3d визуализация, мультимедиа презентации, электронные презентации, территория Украина. Просьба писать в личку и только тем ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вывести в топ 5

    1. Вывести в топ 5 по яндексу и гуглу, територия Украина 2. По пяти ключевым словам ( сложность высокая) 3. Указать срок, стоимость в месяц (можно отдельно для гугла и яндекса) , и стоимость потдержки в ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад