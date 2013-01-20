artaX

Артур Аллаяров artaX

 
30 летРоссия/Нефтекамск
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
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Дизайн сайтов
нет отзывов
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга