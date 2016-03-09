artemh

Артем Головня artemh

 
26 летПольша/Люблин
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Создание логотипов!

Время работы:

Пн.-Пт.: 18:00 - 23:00;

Суб.-Воск.: 12:00 - 22:00;

Предоставляю несколько вариантов, поддерживаю контакт с заказчиком.

  • Качество
  • Короткие сроки
  • Приемлемые цены

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Порядок выполнения заказа:

Заказчик

  • Предоставление ТЗ (возможно не полное, но хотя бы дающее понимание предстоящей работы);
  • Предоплата 50% (по возможности);
  • Внесение корректировок в уже готовые варианты заказа;
  • Получение конечного варианта;
  • Остаточная часть оплаты;
Исполнитель

  • Предоставление нескольких вариантов выполнения работы;
  • Корректировка в соответствии с пожеланиями клиента;
  • Конечный результат (png,jpg,psd);

Поддерживание контакта с заказчиком в случае возникновения каких либо дополнительных вопросов!

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Отзывы заказчиков
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$45
10 баллов
8 лет назад
Разработать логотип для агентства недвижимости
Доволен работой с исполнителем, спасибо.
Доволен работой с заказчиком. Четкая постановка задач, своевременная оплата. Рекомендую.
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