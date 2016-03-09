Создание логотипов!
Время работы:
Пн.-Пт.: 18:00 - 23:00;
Суб.-Воск.: 12:00 - 22:00;
Предоставляю несколько вариантов, поддерживаю контакт с заказчиком.
- Качество
- Короткие сроки
- Приемлемые цены
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Порядок выполнения заказа:
Заказчик
- Предоставление ТЗ (возможно не полное, но хотя бы дающее понимание предстоящей работы);
- Предоплата 50% (по возможности);
- Внесение корректировок в уже готовые варианты заказа;
- Получение конечного варианта;
- Остаточная часть оплаты;
- Предоставление нескольких вариантов выполнения работы;
- Корректировка в соответствии с пожеланиями клиента;
- Конечный результат (png,jpg,psd);
Поддерживание контакта с заказчиком в случае возникновения каких либо дополнительных вопросов!
Портфолио
- Business Card Barton Service150 просмотров
- Business Card Event165 просмотров
- Логотип Babu digital151 просмотр
- Banner Ikea - Ukraine169 просмотров
- Sale Banners133 просмотра
- Business Card Car Service135 просмотров
- Логотип PARTSXPRESS138 просмотров
Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
8 лет назад
Доволен работой с исполнителем, спасибо.
Ответный отзыв
Доволен работой с заказчиком. Четкая постановка задач, своевременная оплата. Рекомендую.