artemiy_kurilko

Нужно сделать 6 лабораторных работ по алгоритмам. Я приложил все задания + готовый пример лабораторной. Нужно выполнить 3, 4 лабораторную, и в файле с несколькими задачами с 1 по 4. Вариант задач 16, выполнить нужно ...
Middle Java Developer
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Telegram/ Viber/ WhatsApp: 098 345 34 30
Навыки
· Язык: Java, JS, Python
· СУБД: MySQL, MongoDB.
· Фронт енд: HTML, CSS,Bootstrap.
· Сервер: Apache Tomcat.
· Фреймворк: Maven, Junit,Spring core, Spring Boot.
· Дополнительно: JDBC, JSON, Sl4j, Docker.
· Английский выше среднего уровня.
Главный принцип о себе:
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантирую:
Соблюдение сроков.
Качественную работу.
Разумные цены.
Постоянный online.
Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Гарантия на программы 6 мес.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
Карта Приватбанк.
WebMoney (WMZ, WMR).
PayPal
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад