artemiy_kurilko

Артём Курилко artemiy_kurilko

 
24 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка ПО

Middle Java Developer

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Telegram/ Viber/ WhatsApp: 098 345 34 30

Навыки

· Язык: Java, JS, Python

· СУБД: MySQL, MongoDB.

· Фронт енд: HTML, CSS,Bootstrap.

· Сервер: Apache Tomcat.

· Фреймворк: Maven, Junit,Spring core, Spring Boot.

· Дополнительно: JDBC, JSON, Sl4j, Docker.

· Английский выше среднего уровня.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Гарантия на программы 6 мес.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

Карта Приватбанк.

WebMoney (WMZ, WMR).

PayPal

  • Лабораторные работы по алгоритмам

    Нужно сделать 6 лабораторных работ по алгоритмам. Я приложил все задания + готовый пример лабораторной. Нужно выполнить 3, 4 лабораторную, и в файле с несколькими задачами с 1 по 4. Вариант задач 16, выполнить нужно ...

    Java
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    Закрыт
    5 лет назад