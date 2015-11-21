Знания и умения, личные качества
Опыт работы редактирования/корректировки и переводов 11 лет (в том числе техническая документация)
Английский язык (есть Кембриджский сертификат)
Русский язык (100% грамотность)
Продвинутый пользователь PC и MS Office (Word, Excel)
Ответственность и перфекционизм (в моем случае это не пустые слова!)
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
Быстро и качественно сделал транскрибацию 5-ти видео. Рекомендую!
Ответный отзыв
Никаких проблем, всё прекрасно. Надеюсь на сотрудничество с Алексеем в дальнейшем.