artim

Дмитрий artim

 
50 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Знания и умения, личные качества

Опыт работы редактирования/корректировки и переводов 11 лет (в том числе техническая документация)

Английский язык (есть Кембриджский сертификат)

Русский язык (100% грамотность)

Продвинутый пользователь PC и MS Office (Word, Excel)

Ответственность и перфекционизм (в моем случае это не пустые слова!)

Отзывы заказчиков
markusminsk
Алексей 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Сделать транскрибацию видео
Быстро и качественно сделал транскрибацию 5-ти видео. Рекомендую!
Никаких проблем, всё прекрасно. Надеюсь на сотрудничество с Алексеем в дальнейшем.
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