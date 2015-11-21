Знания и умения, личные качества

Опыт работы редактирования/корректировки и переводов 11 лет (в том числе техническая документация)

Английский язык (есть Кембриджский сертификат)

Русский язык (100% грамотность)

Продвинутый пользователь PC и MS Office (Word, Excel)

Ответственность и перфекционизм (в моем случае это не пустые слова!)