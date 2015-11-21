Сделать транскрибацию видео

Редактирование и КорректураЗавершен10 заявок224 просмотра
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Необходимо сделать транскрибацию следующих видео:

https://www.youtube.com/watch?v=Tg9KwfzSJ8Q

https://www.youtube.com/watch?v=fG0lMbaeK4M

https://www.youtube.com/watch?v=0z6zFNXhBSw

https://www.youtube.com/watch?v=eEcpMDJhn_Q

https://www.youtube.com/watch?v=V58WX-5FjGQ

В транскрибации не должно быть:

1. Слов-паразитов (Ммм, ээ.. и т.д.)

2. Вставки "подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пиара бесплатного видеокурса"

В идеале она должна быть в формате интересных статей (каждое видео - отдельный транскриб).

От вас:

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2. Цена

3. Ваш скайп

8 лет назад
markusminsk
Алексей 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
artim
50 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Быстро и качественно сделал транскрибацию 5-ти видео. Рекомендую!
Никаких проблем, всё прекрасно. Надеюсь на сотрудничество с Алексеем в дальнейшем.